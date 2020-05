Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 06h00 vendredi, le Vietnam compte désormais 312 cas de contamination au coronavirus SARS-CoV-2, après avoir détecté 24 nouvelles infections.Ces nouvelles contaminations sont des cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur entrée au Vietnam. Il s’agit de Vietnamiens de retour de Russie à bord du vol VN0062 qui a atterri le 13 mai à l’aéroport de Van Don, province de Quang Ninh (Nord). Parmi eux, 23 sont actuellement traités à l’Hôpital général provincial de Thai Binh, l’autre dans l’Hôpital No 2 de la province de Quang Ninh.Comme ces nouvelles infections sont des cas importés, le Vietnam a ainsi passé 29 jours consécutifs sans aucun nouveau cas de transmission locale.Actuellement, 12.236 personnes en provenance de zones touchées par l’épidémie de coronavirus ou ayant eu des contacts étroits avec les cas positifs sont en quarantaine, dont 353 dans des hôpitaux, 8.492 dans des centres de confinement et 3.391 à domicile.Selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, à ce jour, 260 patients ont été annoncés guéris. Parmi les 52 patients en cours de traitement, cinq ont été testés négatifs une fois, neuf autres au moins deux fois.Le 91e cas, qui est un Britannique de 43 ans, continue d’être dans une situation clinique très grave. -VNA