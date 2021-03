Injection à un volotaire dans le cadre des essais de vaccin produit au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé est chargé d'organiser une vaccination sûre et efficace, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Lors d’une réunion tenue le 5 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que l’épidémie était essentiellement contrôlée dans l’ensemble du pays avant de demander d'appliquer strictement et continuellement le message 5K.

Il a apprécié les efforts du ministère de la Santé visant à accéder dans les meilleurs délais aux vaccins produits par d’autres pays et à accélérer le développement des vaccins « made in Vietnam ».

Il a demandé d’intensifier la recherche et la production de vaccins vietnamiens contre le coronavirus. La recherche, le développement et les essais de vaccins doivent sans aucun doute suivre toutes les étapes nécessaires mais être menées de manière plus rapide possible, a-t-il suggéré.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam préside la réunion le 5 mars du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19 . Photo: VNA

Il a également demandé au ministère de la Santé de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour étudier, élaborer et promulguer des lignes directrices, permettant aux étrangers déjà vaccinés d’entrer au Vietnam. -VNA