Hanoï (VNA) – Comme l'épidémie de COVID-19 est à nouveau compliquée au Myanmar avec une augmentation rapide du nombre d'infections, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé le 9 octobre des messages de sympathie à Aung San Suu Kyi, conseillère d’Etat et ministre birmane des Affaires étrangères, et à Kyaw Tin, ministre birman de la Coopération internationale.



Le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que dans l'esprit de l'amitié traditionnelle et du partenariat intégral, les deux pays travailleraient ensemble et se soutiendraient dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Il a annoncé que le gouvernement vietnamien enverrait pour la 2e fois un certain nombre de fournitures médicales afin d’aider le Myanmar à surmonter cette période difficile.



Au 30 septembre 2020, plus de 13.000 cas de contamination au coronavirus ont été signalés au Myanmar. Le gouvernement birman a pris bon nombre de mesures pour freiner la propagation du virus.-VNA