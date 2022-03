Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 vendredi 4 mars par le ministère de la Santé, au cours des 24 dernières heures, le Vietnam a détecté 125.587 nouveaux cas de coronavirus, dont 19 cas importés.



Parmi les 125.568 nouveaux cas de transmission locale, 21.395 ont été recensés à Hanoï, 6.657 à Nghe An, 6.011 à Bac Ninh, 4.182 à Son La et 3.070 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 4.059.262.



Vendredi, 38.911 patients ont été déclarés guéris et 97 décès ont été déplorés, portant le total à 2.589.436 et 40.644, respectivement.



Au 3 mars, plus de 196,32 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont 179,51 millions pour les personnes de 18 ans et plus et plus de 16,8 millions pour les ados de 12 à 17 ans.-VNA