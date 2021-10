Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 17h00 par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 3.636 nouveaux cas de coronavirus, dont 18 cas importés.



Parmi les 3.618 nouveaux cas de transmission locale, 1.255 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 483 à Binh Duong, 390 à Dong Nai, 185 à Tay Ninh, 174 à An Giang, 109 à Soc Trang, 102 à Bac Lieu, 92 à Kien Giang, 82 à Tien Giang, 80 à Ca Mau, 78 à Binh Thuan, 70 à Long An, 57 à Tra Vinh, 43 à Gia Lai, 40 à Khanh Hoa, 36 à Binh Dinh, 35 à Phu Tho, 34 à Dong Thap, 29 à Nghe An, 23 à Can Tho, 21 à Thanh Hoa, 18 à Ba Ria-Vung Tau, 18 à Hau Giang, 15 à Vinh Long, 14 à Binh Phuoc, 12 à Nam Dinh, 11 à Quang Binh, 11 à Dak Nong, 10 à Quang Ngai, 10 à Ha Nam, 10 à Quang Nam, neuf à Hanoï, huit à Lam Dong, sept à Ben Tre, six à Bac Ninh, six à Kon Tum, cinq à Son La, cinq à Ninh Thuan, quatre à Phu Yen, trois à Ha Tinh, trois à Quang Tri, trois à Ha Giang, deux à Hai Phong, deux à Vinh Phuc, deux à Bac Giang, deux à Hoa Binh, un à Thai Binh, un à Lang Son, un à Thai Nguyen et un à Hai Duong.



Le total s’établit désormais à 877.537 cas de COVID-19, dont 798.124 guéris et 21.487 décès.



Plus de 68,8 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées. -VNA