Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 12h30 à 18h00 jeudi, le Vietnam a détecté 264 nouvelles contaminations au coronavirus, portant le total à 17.576.



Parmi les nouvelles infections, 18 sont des cas importés et 246 sont des cas de transmission locale du virus, dont 152 à Ho Chi Minh-Ville, 42 à Binh Duong, 22 à Tien Giang, neuf à Quang Ngai, huit à Phu Yen, cinq à An Giang, trois à Da Nang, deux à Ha Tinh, deux à Bac Ninh et un à Bac Giang.



407 patients de COVID-19 supplémentaires ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 7.247. A ce jour, 81 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 260 ont été testés négatifs au virus une fois; 138 autres, deux fois; et 89 autres encore, trois fois.



Selon le comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, au 1er juillet à 17h00, ce Fonds a reçu 7.986 milliards de dongs (y compris la conversion des devises). Ces dons ont été apportés par 356.715 organisations et individus.-VNA