Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) travaille avec les autorités de Binh Duong. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - Le matin du 27 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu à Binh Duong (Sud) pour y vérifier le travail de prévention et de contrôle du COVID-19.



Lors de sa séance de travail avec les autorités provinciales, le chef du gouvernement leur a suggéré d’appliquer de manière créative les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de coronavirus. Il a insisté sur la nécessité de privilégier la réalisation du double objectif de contrôle de l’épidémie et de développement socio-économique.



En effet, le Premier ministre a suggéré à la province d'appliquer un modèle permettant l’hébergement et la production dans un même endroit, notamment dans les parcs industriels. Il a également conseillé de mener une étude pilote pour mettre en quarantaine les personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs au coronavirus (F1) à domicile.



Le même jour, Pham Minh Chinh s’est rendu à la Polyclinique provinciale de Binh Duong (quartier de Hiep Thanh, ville de Thu Dau Mot, province de Binh Duong) pour examiner les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie ainsi que le traitement des patients du COVID-19 admis dans cet hôpital.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la Polyclinique provinciale de Binh Duong. Photo : VNA





Actuellement, 228 patients de COVID-19 sont traités à Binh Duong, dont 155 à la Polyclinique provinciale, cinq au Centre médical de Tan Uyen et 68 à celui de Thuan An.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l'usine laitière de Vinamilk située dans le parc industriel My Phuoc 2, ville de Ben Cat, province de Binh Duong. Il a déclaré apprécier l'esprit proactif de Vinamilk dans la prévention et le contrôle de l’épidémie et le maintien d’une production stable, contribuant au développement de l’économie nationale. -VNA