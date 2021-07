Le ministère vietnamien de la Défense offre des fournitures médicales anti-COVID-19 au ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a reçu jeudi à Hanoï le colonel Miguel Garcia Montano, attaché militaire, naval et aérien de Cuba au Vietnam, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam; et le colonel Román Osvaldo Jiménez Ortega, nouvel attaché militaire, naval et aérien de Cuba au Vietnam.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a partagé les difficultés et défis auxquels Cuba doit faire face, et a affirmé la position constante du Vietnam de soutenir la fin de l'embargo sur Cuba et de continuer de voter en faveur des résolutions concernées.

Les relations en matière de défense entre les deux pays ne cessent de so consolider et se développer, devenant un pilier et un modèle favorisant d'autres domaines de coopération. Malgré les impacts causés par le COVID-19, les deux parties maintiennent leur coopération dans plusieurs domaines, notamment dans l'industrie de défense, la formation, la médecine militaire, a déclaré Hoang Xuan Chien.

Il a souhaité qu'à son nouveau poste, le colonel Miguel Garcia Montano continue de contribuer davantage au développement des relations de défense entre les deux pays.

Félicitant le colonel Román Osvaldo Jiménez Ortega pour son nouveau poste, le vice-ministre vietnamien lui a proposé de collaborer étroitement avec les organes compétents du ministère de la Défense pour mettre en oeuvre efficacement les secteurs de coopération selon le Plan de coopération pour la période 2020-2022 ayant approuvé par les ministères de la Défense des deux pays.

Pour sa part, le colonel Juan Miguel Garcia Montano a affirmé quelle que soit sa position, il continuerait de stimuler les relations de coopération dans la défense entre les deux pays.

Profitant de cette occasion, au nom du ministère de la Défense, le vice-ministre Hoang Xuan Chien a remis des fournitures médicales anti-COVID-19 d'une valeur de cinq milliards de dongs au ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba. -VNA