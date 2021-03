Hanoï, 3 mars (VNA) – Dans son bilan actualisé à 6h00 mercredi, le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a annoncé que trois nouveaux cas de coronavirus importés avaient été et détectés et mis immédiatement en quarantaine dans les provinces de Binh Duong et de Kiên Giang (Sud).