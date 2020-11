Dans un centre de confinement dans la province de Hoa Binh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a confirmé à 18h00 mardi 10 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le total à 1.202.



Il s’agit tous de cas importés qui avaient été mis en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire national. Parmi ces Vietnamiens, huit étaient retournés de Russie à bord du vol VN5062 du 31 octobre et sont actuellement traités à l’Hôpital national des maladies tropicales à Hanoï. Les deux autres, qui sont des femmes, étaient retournées d’Angola à bord du vol VN8 du 20 octobre. Elles sont actuellement soignées à l’Hôpital général de la province de Bac Ninh (Nord).



Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas de transmission locale du coronavirus depuis 62 jours.



Mardi 3 novembre, quatre patients de COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 1.069.



Trente-cinq décès ont été déplorés depuis le début de l’épidémie.



Parmi les cas en cours de traitement, 17 ont été testés négatifs au virus une fois, six autres deux fois et cinq autres encore, trois fois.



Plus de 14.700 personnes ayant eu des contacts étroits avec les nouveaux cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des centres de confinement, à domicile ou dans des lieux d’hébergement. -VNA