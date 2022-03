Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 mercredi 2 mars par le ministère de la Santé, au cours des 24 dernières heures, le Vietnam a détecté 110.301 nouveaux cas de coronavirus, dont 21 cas importés.



Les 110.280 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans toutes les 63 villes et provinces du pays, dont 15.114 à Hanoï, 4.698 à Bac Ninh, 4.329 à Nghe An, 2.746 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 3.709.481 cas de COVID-19.



Le même jour, 36.902 patients ont été déclarés guéris et 114 décès ont été déplorés, portant le total à 2.516.785 et 40.452, respectivement.



Au 1er mars, plus de 195,3 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont 178,52 millions pour les personnes de 18 ans et plus et 16,78 millions pour les ados de 12 à 17 ans.-VNA