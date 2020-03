Jakarta (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Indonésie a recommandé le 4 mars à la communauté des Vietnamiens en ce pays de prendre des mesures préventives pour protéger leur propre santé et leur famille.

L'ambassade du Vietnam a proposé aux citoyens vietnamiens en Indonésie de limiter leur présence dans les lieux publics où des foules de gens se rassemblent.



Si la participation est obligatoire, les citoyens ont été suggérés d'utiliser correctement les masques faciaux et les désinfectants pour les mains, et d'éviter d'avoir un contact étroit avec ceux qui présentent des symptômes de maladies respiratoires.



L'ambassade a également demandé aux citoyens vietnamiens en Indonésie de suivre de près l’épidémie et de respecter les directives et recommandations des autorités locales.



Les personnes présentant des symptômes tels que fièvre, toux, essoufflement, … doivent aller visiter les établissements de santé locaux pour un traitement opportun.



Pour un soutien, les citoyens vietnamiens peuvent contacter le téléphone d’urgence de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam : ( 84.981848484), ou par téléphone: ( 62.8111.6025).

Auparavant le 2 mars, l'Indonésie a confirmé les deux premiers cas d'infection au nouveau coronavirus dans la province de Java-Ouest. Leurs informations personnelles ont ensuite été publiées dans les médias sociaux. Ils sont actuellement mis en quarantaine à Jakarta. -VNA