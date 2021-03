Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vaccination utilisant le vaccin anti-COVID-19 d'AstraZeneca importé récemment devrait commencer le 8 mars.

C'est ce qu'a déclaré le 5 mars le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long lors d'une réunion du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19. Il a également informé des informations sur l'accès et l'utilisation des vaccins anti-COVID-19 ayant importé.

Auparavant, le 24 février, plus de 117.600 doses de vaccin anti-COVID-19 d'AstraZeneca sont arrivés au Vietnam. Après avoir travaillé avec la producteur en République de Corée, le Vietnam a reçu le certificat de qualité du lot de vaccin expédié. Ce lot de vaccin vérifié par le ministère, remplissait les conditions de la vaccination au Vietnam, a souligné Nguyen Thanh Long.

Demain, le 6 mars, le ministre de la Santé présidera une réunion sur la mise en œuvre de la vaccination anti-COVID-19 et la formation en matière de réception, d'utilisation, de conservation des vaccins, etc.

Les vaccins anti-COVID-19 d'AstraZeneca sont arrivés au Vietnam. Photo: VNA



Les groupes de personnes prioritaires pour la vaccination au Vietnam comprennent les agents sanitaires qui sont en première ligne de la lutte anti-COVID-19, le personnel de l'armée, de la police, des douanes, de l'immigration, ceux qui travaillent dans des secteurs offrant des services essentiels comme l'aviation, les transports, le tourisme et l'éducation; les personnes atteintes de maladies chroniques ou âgées de plus de 65 ans; ceux qui vivent dans les zones touchées par une pandémie; les pauvres et les bénéficiaires de la politique de protection sociale.

Les personnes vaccinées seront suivies par des dossiers de santé électroniques, avec une certificat électronique de vaccination.

Le Vietnam devrait importer environ 150 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 en 2021. -VNA