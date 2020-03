Photo: VNA

Hanoi, 5 mars (VNA) - La protection des citoyens dans les zones touchées par l'épidémie de COVID-19 est l'une des principales priorités du gouvernement vietnamien, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors d'une conférence de presse à Hanoi le 5 mars.Hang a déclaré que le ministère des Affaires étrangères et les agences de représentation vietnamiennes ont lancé des mesures actives pour soutenir et protéger les citoyens vietnamiens vivant, étudiant, travaillant et voyageant à l'étranger, en particulier dans les zones touchées par une épidémie.Le ministère des Affaires étrangères a activement mis à jour les informations et a averti les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre dans les zones touchées. Ils ont également conseillé aux Vietnamiens vivant dans les zones touchées de suivre les directives des autorités hôtes et d'éviter de faire des voyages inutiles.En coordination avec les ministères, les agences et les localités, le ministère des Affaires étrangères a chargé les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger de travailler en étroite collaboration avec les autorités hôtes, a demandé aux ambassades vietnamiennes de fournir régulièrement des informations sur les efforts de prévention et de contrôle des maladies, garantissant que des soins médicaux seront fournis aux personnes infectées et atténuer les problèmes qui ont un impact négatif sur les citoyens vietnamiens.Les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger ont lancé des permanences téléphoniques 24 heures sur 24, en particulier dans les zones touchées pour donner des instructions et rester prêtes à soutenir les citoyens si nécessaire, a-t-elle déclaré.En ce qui concerne les citoyens vietnamiens infectés à l'étranger, les agences de représentation vietnamiennes sont tenues de contacter régulièrement et de demander aux autorités hôtes d'offrir un traitement. À l'heure actuelle, les patients vietnamiens sont dans des conditions stables.Concernant l'envoi par la République de Corée de trois équipes d'intervention rapide au Vietnam pour aider les citoyens sud-coréens sous surveillance médicale, Hang a affirmé que les agences vietnamiennes concernées traiteront directement la demande de la République de Corée.Selon Hang, le Vietnam partage toujours régulièrement des informations et crée des conditions favorables pour que la République de Corée mène des mesures de protection des citoyens conformément au droit vietnamien et aux lois et pratiques internationales. -VNA