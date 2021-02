Les localités doivent préparer des scénarios pour répondre à toutes les situations en cas de propagation de l'épidémie de COVID-19 et rester actives dans la prévention et le contrôle de l'épidémie.

Pour l’heure, c’est le moment en or pour la province de Hai Duong d'éradiquer la pandémie de COVID-19. Cette province doit continuer à en profiter de manière plus persistante et drastique.