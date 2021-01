Dans un centre de quarantaine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Ce mercredi 13 janvier, huit patients ont été annoncés guéris, portant le nombre total des guérisons au pays à 1.369, selon le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Mercredi après-midi, le comité a aussi annoncé un nouveau cas d’infection au coronavirus. Il s’agit d’une femme de nationalité vietnamienne, revenue au pays par la porte frontalière internationale de Moc Bai. Elle est actuellement traitée dans la Polyclinique de la province de Tay Ninh au Sud.

Alors, le bilan national s’affiche à 1.521 cas. Sur le total, 693 cas sont des contaminations locales. 35 décès ont été confirmés.



Actuellement, plus de 17.550 personnes ayant été en contact direct avec les cas confirmés ou revenus des zones épidémiques sont placées en quarantaine, dont plus de 145 dans des hôpitaux, plus de 15.930 dans des centres de quarantaine concentrée. Le reste est à domicile ou dans des établissements d’hébergement.



Parmi les patients encore sous traitement, 11 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 13 autres deux fois et 11 autres encore trois fois. - VNA