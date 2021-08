Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, ont travaillé le 1er août avec des hôpitaux d’accueil et de traitement de patients de COVID-19 dans la mégapole du Sud.



A l’hôpital international City relevant du groupe Hoa Lam, Nguyen Van Nen et Nguyen Thanh Long l’ont salué pour s'être porté volontaire pour participer au traitement des patients atteints de COVID-19. Le ministre de la Santé a décidé d'y établir un centre de réanimation de 500 lits pour les patients de COVID-19. Il a également décidé de distribuer immédiatement 50 ventilateurs à ce centre. A partir du 2 août, l’hôpital international City commence à accueillir des patients de COVID-19.



La délégation a également visité l'hôpital de campagne n°16 qui prend actuellement près de 300 patients de COVID-19. Son personnel fait des efforts pour établir rapidement un centre de soins intensifs de 500 lits avec des ventilateurs pour traiter les cas graves. Le ministre Nguyen Thanh Long a demandé au Département permanent spécial du ministère de la Santé au Sud de fournir immédiatement 200 ventilateurs l’hôpital de campagne n° 16 et a demandé que le centre de soins intensifs soit établie dans les 48 prochaines heures.



Ensuite, la délégation est allée vérifier les avancements de la mise en place des centres de soins intensifs aux hôpitaux de campagne n°13 et n°11. Le secrétaire du Comité municipal du Parti et le ministre de la Santé ont demandé aux unités concernées et à ces hôpitaux d'accélérer les travaux pour que d'ici le 5 août, ces deux centres de soins intensifs commencent à accueillir des cas graves.-VNA