Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville a reçu le 30 novembre près de 5 millions de masques médicaux N95, d'une valeur de 34,1 milliards de dongs, donnés par la société américaine RAAS Nutritionnals pour la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam.



La cérémonie de réception a été organisée par la permanence du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam et le Comité de mobilisation, de réception et de distribution de fonds pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de Ho Chi Minh-Ville.



Les masques médicaux ont été ensuite remis au Commandement militaire de la ville, au Service municipal de la Santé, ainsi qu’à plusieurs hôpitaux locaux. -VNA