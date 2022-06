Des centaines de points au service de l'injection des doses de rappel contre le COVID-19 mis en place à Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dès le lancement le 14 juin d'une campagne sur l’injection des doses de rappel contre le COVID-19, le Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec les unités concernées, met en place des centaines de points de vaccination fixes et mobiles.

Au 17 juin, 72 hôpitaux sont enregistrés comme sites de vaccination contre le COVID-19. Plus précisément, les gens peuvent se faire vacciner contre le COVID-19 à l'hôpital de l'Université de médecine et de pharmacie, l'hôpital Hung Vuong, l'hôpital pédiatrique n°2, l'hôpital Nguyen Tri Phuong, etc. Notamment, de nombreux hôpitaux privés tels que la l'hôpital international Vinmec, la polyclinique Tam Anh, l'hôpital Hoàn My Sai Gon..., participent également à cette campagne.

Le Service municipal de la Santé a demandé aux hôpitaux de maintenir les sites de vaccination d'ici fin juin 2022. -VNA