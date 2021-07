Vaccination contre le COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a proposé au Premier ministre de mobiliser 7.000 agents de santé supplémentaires pour l’assister dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.

La mégapole du Sud avait reçu un soutien du ministère de la Santé en matière de personnel, avec 1.936 agents de santé, dont 573 médecins, 1.363 infirmières et techniciens, mobilisés des quatre coins du pays. En outre, plus de 1.600 enseignants et étudiants de nombreuses universités et facultés de médecine et de pharmacie étaient arrivés à Hô Chi Minh-Ville pour participer au combat contre le coronavirus.

Le 23 juillet, des soldats du Commandement de Hô Chi Minh-Ville ont commencé à pulvériser du désinfectant dans toute la mégapole du Sud.

Pulvérisation du désinfectant dans la ville de Thu Duc. Photo: VNA

Cette campagne se poursuit jusqu’au 29 juillet pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Centre municipal de contrôle des maladies (CDC), depuis le 27 avril, Hô Chi Minh-Ville a confirmé plus de 48.800 cas de COVID-19, 3.000 zones ayant été mises en quarantaine. -VNA