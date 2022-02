Le président du Comité populaire de Hanoï Chu Ngoc Anh lors de la réunion le 27 février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a averti le 27 février que la capitale atteindrait le pic de la vague actuelle du COVID-19 à la mi-mars.



Des experts ont prédit que le nombre de nouveaux cas dans la ville continuerait d'augmenter au cours des deux prochaines semaines et atteindrait son apogée par la suite, a indiqué Chu Ngoc Anh.



Il s'est exprimé lors d'une réunion sur les mesures visant à réduire la pression sur les personnels de santé qui travaillent dans les cliniques médicales des quartiers et des communes.



Chaque jour, Hanoï enregistre plus de 10 000 nouveaux cas et le niveau de risque de 76 communes et quartiers (12,8% du total) s’est hissé au niveau 3 (risque élevé), a déclaré le président du Comité populaire municipal. Cependant, 96% des patients ne présentent aucun symptôme et 95% sont traités à domicile.



Chu Ngoc Anh a demandé au Service municipal de la Santé de mettre en place un groupe de travail intersectoriel pour examiner et faire rapport sur les problèmes urgents quotidiens.



Il a également demandé aux organes sanitaires de déterminer le nombre de patients qu'un travailleur médical peut prendre en charge par jour et le nombre de personnel nécessaire pour venir en renfort. -VNA