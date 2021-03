La joie des habitants à la fin du confinement de la ville de Chi Linh. Photo: VNA



Hai Duong (VNA) - La province de Hai Duong (Nord) a mis fin à la distanciation sociale à partir du 3 mars à 0h00 dans toute la province ainsi qu'au confinement dans la ville de Chi Linh et le district de Cam Giang.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hai Duong, Pham Xuan Thang, a loué des efforts des cadres, des membres du Parti et des habitants de Chi Linh dans la prévention et la lutte contre l’épidémie.

Il a demandé à la ville de Chi Linh de surmonter les difficultés pour promouvoir le développement socio-économique, de traiter strictement les violations des réglementations anti-épidémiques et de prendre des mesures sur place en cas de découverte de nouveaux cas de COVID-19. La population est également invitée à continuer de respecter strictement le message dit des "5K" du ministère de la Santé: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements) et "Khai bao y te" (déclaration de santé).

Selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, la ville de Chi Linh est le plus grand foyer épidémique du Vietnam. Depuis l'éclatement du COVID-19 le 27 janvier, Chi Linh a enregistré 383 cas parmi 684 détectés dans toute la province. Actuellement, ce foyer épidémique est sous contrôle. Les autorités de Hai Duong ont exprimé le souhait que les forces continuent à aller de pair avec Chi Linh jusqu’à la fin de l’épidémie.

Le 2 mars, la province de Hai Duong avait décidé de mettre fin à la distanciation sociale dans toute la province et au confinement dans la ville de Chi Linh et le district de Cam Giang. La province doit renforcer la prévention et la lutte contre l'épidémie dans la situation de "nouvelle normalité". -VNA