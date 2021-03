Vaccin anti-COVID-19 de AstraZeneca. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le Département de médecine préventive (ministère de la Santé) vient de recevoir une lettre de la Facilité COVAX (COVAX Facility) informant que la distribution de vaccins sera plus lente que prévu en raison de l'expansion et de l'optimisation du processus de production par les fabricants.

On s'attend à ce que le premier lot de vaccins de la Facilité COVAX, comprenant environ 811.200 doses, soit livré au cours des trois prochaines semaines. Le nombre de ces vaccins est inférieur au montant attendu selon l'annonce précédente. Le nombre de vaccins de la première livraison est basé sur l'approvisionnement disponible aux membres bénéficiaires de la Facilité COVAX.

Le 23 mars, le ministère de la Santé a décidé d'approuver, sous condition, le vaccin russe Spoutnik V pour les besoins urgents de prévention et de contrôle du coronavirus au Vietnam. Ainsi, Spoutnik V est le deuxième vaccin COVID-19, approuvé par le ministère de la Santé pour une utilisation au Vietnam. Le Vietnam est le 56e pays à avoir approuvé l'utilisation d'urgence de ce vaccin. Selon les estimations, le vaccin Spoutnik V peut couvrir 1,5 milliard de personnes dans le monde.

La partie russe autorise POLYVAC en tant qu'unité à enregistrer, importer et distribuer le vaccin Spoutnik V au Vietnam et à produire ce vaccin au Vietnam pour répondre aux besoins d'utilisation au pays et pour l'export.

En outre, le ministère de la Santé et les fournisseurs de vaccins et de produits pharmaceutiques ont travaillé avec Johnson & Johnson et Moderna, des fabricants de l'Inde et d'autres pays pour demander l'annonce officielle de la possibilité de fournir des vaccins au Vietnam. Jusqu'à présent, aucun d’entre eux n'a précisé la disponibilité des vaccins en 2021.

Alors, le ministère de la Santé encourage toutes les entreprises nationales et étrangères, qui sont éligibles, approchent et négocient avec des partenaires capables de fournir des vaccins anti-COVID-19 pour les importer, répondre à usage domestique. Actuellement, AMV Group, VABIOTECH, Vimedimec approchent des partenaires américains et indiens.

Outre les sources de vaccins importés, le ministère de la Santé encourage la recherche et le développement de vaccins dans le pays. Le vaccin Nano Covax développé par la société NANOGEN a été injecté à titre expérimental pour la deuxième phase chez l'homme le 26 février. Le vaccin COVIVAX développé par IVAC a débuté ses essais cliniques le 15 mars. -VNA