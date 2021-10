Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Au nom du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam, le Vénérable Thich Minh Quang, bonze gérant de la pagode Phat Tich à Vientiane, a fait don, mardi matin, 19 octobre, de 5 tonnes de riz et de 500 paquets de nouilles à l'Union centrale de la Sangha bouddhiste du Laos afin d'aider les moines bouddhistes lao à surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

Au nom des moines lao, le Vénérable Bounma Simaphome, président par intérim de l'Union centrale de la Sangha bouddhiste du Laos, a remercié les moines, nonnes et bouddhistes vietnamiens au Laos pour avoir soutenu et partagé les difficultés des moines et bouddhistes lao ces dernières années, en particulier en cette période de pandémie de COVID-19.

Auparavant, dans l'après-midi du 18 octobre, sous l'autorisation du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam, le Consul général du Vietnam dans la province lao de Luang Prabang, Nguyen Dang Hung, avait également offert aux dignitaires lao à Luang Prabang 5 tonnes de riz et 500 paquets de nouilles. VNA