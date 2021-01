Prélèvement d'un échantillon pour faire le test du COVID-19 à Van Don. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a décidé d'appliquer la distanciation sociale dans le district de Van Don et de bloquer temporairement le bourg de Cai Rong, du 30 janvier à partir de 12h00 au 21 février jusqu’à 12h00.

Dans le bourg de Cai Rong, une femme de 32 ans, liée au patient No 1.553 (employé de l'aéroport de Van Don), a été confirmée positive au SARS-CoV-2.

Le président du Comité populaire provincial a demandé à tous les habitants de rester chez eux, sauf en cas de nécessité, de garder une distance de 2 mètres, de ne pas se rassembler à plus de deux personnes à l'extérieur des bureaux, hôpitaux et lieux publics, etc.

Ainsi, le chef-lieu de Dong Trieu et le district de Van Don appliquent la distanciation sociale. Cinq communes et bourgs (Binh Duong, Thuy Sinh, An Sinh, Nguyen Hue, Cai Rong), et l’aéroport de Van Don sont placés à l'isolement. Au 30 janvier, Quang Ninh a signalé 18 cas de COVID-19.

Actuellement, Quang Ninh collabore avec la province de Hai Duong dans le traçage des cas contacts et recueillir des informations liées aux patients de COVID-19. -VNA