Désinfection dans une rue de l'arrondissement de Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une désinfection à grande échelle est effectuée à partir du 26 juillet dans certains endroits des arrondissements de Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Dong Da, Hoang Mai et des districts de Quoc Oai, Chuong My, Thach That pour empêcher la propagation du coronavirus.

Quelque 180 cadres, soldats et 15 véhicules spécifiques du Commandement de la chimie et du Commandement de la capitale Hanoï sont mobilisés.

Dans la matinée de lundi, le Commandement de la capitale a pulvérisé du désinfectant dans le parc industriel de Phu Nghia, district de Chuong My.

Selon le bilan actualisé à 06h00 le 26 juillet, le Vietnam a recensé 101.173 cas de COVID-19, dont 19.342 guéris. -VNA