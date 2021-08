Des jeunes vietnamiens aux Etats-Unis lancent des campagnes significatives pour soutenir Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre le Covid-19. Photo: BTC

Hanoi (VNA) - Stay Strong Saigon - un projet de jeunes vietnamiens aux États-Unis dirigé par le Dr. Vu Duy Thuc et ses amis fondateurs, a collaboré avec le projet « Unite for Vietnam » pour collecter 20.000 masques N95 pour les forces en première ligne de la lutte contre le Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville, a rapporté le journal Thế giới và Việt Nam.

Les membres espèrent que leur coopération contribuera à aider les médecins et infirmières à disposer de plus de matériel et à être mieux protégés dans la lutte ardue contre l'épidémie.

Au cours des 24 premières heures depuis le lancement, le groupe a reçu 5.100 dollars soutenus par les comptes du Facebook et 6.525 dollars de Gofundme.com/ChungtayN95, sans compter d’autres sources.

Actuellement, tous les membres de Stay Strong Saigon et Unite for Vietnam s’efforcent de trouver des sources de fourniture de masques N95 pour les médecins en première ligne et les envoyer à Hô Chi Minh-Ville.

Une autre campagne significative appelée VietBay lancée par des Vietnamiens vivant dans la Silicon Valley vise à collecter 200.000 USD pour acheter 25.000 cadeaux aux personnes pauvres touchées par l'épidémie de Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville.

Ils espèrent que cette campagne contribuera à encourager les habitants à Hô Chi Minh-Ville à surmonter les difficultés et à vaincre l'épidémie de Covid-19. -VNA