Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après 55 jours sans aucun cas de transmission intracommunautaire, jeudi matin 27 janvier, le Vietnam a confirmé 82 nouveaux cas positifs au nouveau coronavirus SARS-CoV-2, signalés dans le district de Chi Linh, province de Hai Duong et le district de Van Dong, province de Quang Ninh.

Actuellement, les forces compétentes ont mis en quarantaine et identifié les cas qui doivent prélever des échantillons de dépistage et activé le système de prévention et de lutte contre le COVID-19 dans ces localités.

Lors d'une réunion d'urgence entre le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et la Permanence du gouvernement, tenue jeudi matin en marge du 13e Congrès national du Parti, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du comité, a demandé aux dirigeants des deux provinces, au ministère de la Santé et aux organes concernés de mettre en œuvre des mesures plus rigoureuses pour lutter contre l'épidémie.

Comme le cas de COVID-19 à Hai Duong, le 1.552e patient, est lié à la variante du virus SARS-CoV-2 (selon les informations de la partie japonaise), il faut assurer au maximum la sécurité aux forces de lutte contre le COVID-19, a-t-il ordonné.

Le Centre de médecine préventive de Hai Duong a prélevé 190 échantillons, dont 72 positifs au SARS-CoV-2.

À Quang Ninh, les organes compétents ont isolé l'aéroport de Van Don, identifié 355 cas F1 (ayant été directement en contact avec une personne testée positive), 124 cas F2 (ayant été directement en contact avec F1), deux cas F3 avec le 1.553e patient. Quang Ninh a confirmé 10 nouveaux cas positifs au SARS-CoV-2.

S'exprimant lors de la réunion, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a annoncé que la force de santé était rapidement présente dans le district de Chi Linh, province de Hai Duong. Les agents sanitaires ont prélevé d'urgence des échantillons rapides pour les cas F1, F2 ; identifié des personnes en contact étroit avec le 1.552e patient.



Le 1.552e patient (une femme, 34 ans, nationalité vietnamienne) était un travailleur de la société à responsabilité limitée POYUN dans la commune de Hung Dao, ville de Chi Linh. Le patient a eu des contacts étroits avec une patiente positive au SARS-CoV-2 après son entrée à Osaka au Japon. Le 1.552e patient est actuellement soigné dans l'Hôpital des maladies tropicales No2.



Le 1.553e patient (un homme, 31 ans, nationalité vietnamienne) était un employé de l'aéroport de Van Don, situé dans le quartier de Hong Ha, ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Le centre de contrôle des maladies de Quang Ninh a confirmé que le patient était positif au SRAS-CoV-2. Actuellement, le patient est traité dans l'Hôpital des maladies tropicales No2. - VNA