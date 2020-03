Le comité de gestion de l’aéroport de Cân Tho a réservé une porte séparée aux passgers des vols au départ de République de Corée. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) – L’aéroport de Cân Tho a reçu le 1er mars trois vols en provenance de République de Corée, avec à bord 618 passagers dont 85 de retour de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, deux régions qui cumulent un grand nombre de cas dans ce pays d’Asie du Nord-Est.

Ces trois vols ont dû atterrir à Cân Tho en raison de la surcharge de l'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, qui a arrêté d’accueillir les vols de passagers en provenance de République de Corée à partir du 1er mars à 12h00, dans le but d'aider à prévenir la propagation de la maladie respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2.

Après avoir rempli les formulaires de déclaration de l’état de santé, tous les passagers sont mis en quarantaine dans le district d’Ô Môn, ville de Cân Tho, a déclaré Nguyen Quang Thong, directeur du Centre municipal de contrôle des maladies.

Les résidents des villes et provinces du delta du Mékong seront invités à poursuivre la mise en quarantaine localement. Quant aux passagers d’origine des provinces et villes du Nord, le Centre les informera plus tard, a-t-il ajouté. -VNA