Hanoi (VNA) – Le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19 au cours des 12 dernières heures jusqu’à 6h00 samedi 13 mars alors que le pays poursuivait sa campagne de vaccination, selon le ministère de la Santé.

Prélèvement d’échantillons de test du nouveau coronavirus. Photo : VNA

Jusqu’à présent, le pays a recensé 1.592 contaminations locales au nouveau coronavirus, dont 899 depuis le 27 janvier.Au total, 39.606 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques sont mises en quarantaine, parmi elles 503 dans des hôpitaux, 16.049 dans d’autres établissements désignés et 23.054 à domicile.Le sous-comité de traitement du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a rapporté que 2.086 patients ont été guéris de la maladie.Parmi les patients encore sous traitement, 48 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 48 autres deux fois et 91 autres encore trois fois.Au total, 5.248 Vietnamiens ont reçu une première dose de vaccin, dont 3.663 vendredi 12 mars, la cinquième journée du programme national de vaccination déployé le 8 mars.On comptabilise 2.862 personnes vaccinées à Hai Duong, 163 à Hanoi, 138 à Hung Yên, 312 à Bac Ninh, 319 à Bac Giang, 147 à Hai Phong, 704 à Hô Chi Minh-Ville, 200 à Gia Lai, 159 à Long An, 117 à Dà Nang, 32 à Hoa Binh et 95 à Khanh Hoa. La semaine prochaine, Quang Ninh, Diên Biên et Dông Thap devraient effectuer les piqures.Actuellement, la vaccination concerne les agents de santé chargés de traiter les patients, de prélever des échantillons, de réaliser des tests de dépistage et les membres des groupes de prévention et de contrôle du Covid-19 dans la communauté.Pour vivre en sécurité avec l’épidémie, la population est appelée à suivres les consignes sanitaires dites 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA