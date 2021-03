La prise d'échantillons pour les tests de dépistage du coronavirus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A partir de 6h00 à 18h00 du 2 mars, aucun nouveau cas de coronavirus n’a été détecté au pays, selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.



Le bilan national s’établit à 2.472 cas. Depuis le 27 janvier, 868 cas de transmission locale du virus sont recensés dans le pays.



Près de 58.760 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



Toujours selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, 1.898 des cas confirmés jusqu’à ce jour ont été déclarés guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 66 ont été testés négatifs au virus une fois ; 37 autres, deux fois ; et 113 autres encore, trois fois.

Ce mardi, le président du Comité populaire de Hai Duong au Nord, - épicentre de cette vague de l’épidémie de COVID-19 au Vietnam, a signé une décision mettant fin à 15 jours de distanciation sociale, conformément à la directive No16 / CT-TTg du 31 mars du Premier ministre, en faveur de toute la province. La fin de la distanciation sociale débutera à 0h00 du 3 mars.

L’ordre du confinement est aussi supprimé pour la ville de Chi Linh et du district de Cam Giang. Toute la province de Hai Duong entre dans une Nouvelle normalité. - VNA