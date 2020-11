Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon un bilan actualisé à 06h00 mardi le 3 novembre par le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, le Vietnam n'a détecté aucun nouveau cas de contamination au coronavirus au cours des 12 dernières heures. Il a confirmé 1.192 cas.

Ainsi, le pays ne recense aucun nouveau cas de transmission locale du virus depuis 62 jours.

Parmi les cas confirmés, 1.065 ont été guéris et 35 décès ont été déplorés. Parmi les cas en cours de traitement, neuf ont été testés négatifs au virus une fois, sept autres, deux fois et six autres encore, trois fois. Aucun patient n'est actuellement dans une situation clinique grave.

Quelque 14.775 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 174 dans des hôpitaux, 13.327 dans des centres de quarantaine concentrée et 1.274 à domicile ou dans des établissements d'hébergement.

Selon le ministère de la Santé, l'épidémie a été maîtrisée. Cependant, comme le coronavirus peut s’aggraver pendant la saison hiver-printemps, il recommande aux habitants de porter des masques faciaux et de se laver régulièrement les mains avec des désinfectants.