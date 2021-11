Vaccin Covaxin. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le 10 novembre, le ministère de la Santé a donné une approbation conditionnelle au vaccin Covaxin pour servir le besoin urgent de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.



L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de donner une autorisation d'urgence au Covaxin. C'est le 8e vaccin à recevoir le feu vert de l'OMS et le premier conçu et fabriqué entièrement en Inde.



Le Covaxin utilise la très classique technologie des vaccins dit à virus inactivé. Il doit être administré en deux doses, distantes de quatre semaines et affiche un taux d'efficacité de 78%, selon le fabricant, Bharat Biotech.



Son avantage, c'est qu'il se conserve facilement et pendant longtemps. L'OMS le réserve pour le moment aux personnes âgées de plus de 18 ans. Pas de recommandation non plus pour les femmes enceintes, en attendant le résultat d'autres essais cliniques.-VNA