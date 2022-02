Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, au 13 février, plus de 16,4 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été utilisées pour les adolescents de 12 à 17 ans.



Environ 95,4% des ados de 12 à 17 ans ont reçu une première injection et 89,7% sont doublemement vaccinés.



Parmi les 63 villes et provinces du pays, 42 enregistrent un taux de double vaccination dans cette catégorie d'âge de plus de 90% ; 13 autres, de 80% à moins de 90% ; et huit, de 57% à moins de 80%.



Le ministère de la Santé a demandé aux Services provinciaux et municipaux de la Santé de diriger les unités compétentes pour terminer au plus tôt la double vaccination des ados de 12 à 17 ans. -VNA