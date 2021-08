Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré lundi 2 août 7.455 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, dont dix cas importés, a fait savoir le ministère de la Santé.

Vaccination contre le Covid-19, dans l’arrondissement de Thanh Xuân, Hanoi. Photo : VNA



Plus de la moitié des cas – sept cas exogènes et 4.247 cas endogènes – ont été recensées de 06h00 à 18h30, a-t-il précisé, ajoutant que Hô Chi Minh-Ville en a dépisté 2.267 nouveaux cas, loin devant Binh Duong (453 cas), Long An (445 cas) et Khanh Hoa (286 cas).



La mégapole du Sud, le plus grand chaud de l’épidémie, comptait 4.264 cas sur les dernières 24 heures, suivie par Binh Duong (949 cas), Long An (445 cas), Dông Nai (380 cas), Khanh Hoa (286 cas), Cân Tho (221 cas), Hanoi (159 cas) et Bà Ria - Vung Tàu (132 cas).



Le dernier bilan de l’épidémie actualisé à 18h30 fait état de 161.761 cas, parmi lesquels figurent 2.272 cas importés et 159.489 cas de transmission locale.

Les nouveaux cas signalés depuis la quatrième vague d’infections survenue le 27 avril étaient de 157.919, dont 44.191 ont été déclarés guéris.

Cinq provinces sur 62 ont atteint 14 jours sans nouvelles infections locales : Yên Bai, Diên Biên, Quang Ninh, Bac Kan et Thai Binh ; et neuf provinces n’ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Lào Cai, Ninh Binh, Kon Tum, Hà Giang, Son La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quang Tri et Nam Dinh.

Dans la journée, 3.808 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 46.965.

La hausse des hospitalisations et des admissions en soins critiques se poursuit, avec 436 patients en unités de soins intensifs et 14 patients placés sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).

Le pays a enregistré 389 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans quatre provinces et villes, les données du sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Hô Chi Minh-Ville en a déploré 354 décès du 17 juillet au 2 août, Binh Duong 25 du 17 au 24 juillet, Dông Nai six décès du 29 juillet au 2 août et Long An quatre décès du 31 juillet au 2 août.

Au cours des 24 dernières heures, 102.792 tests de dépistage ont été effectués. Au total, 6.415.219 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées, dont 659.064 doses pour les secondes injections. Six vaccins ont été homologués à ce jour au Vietnam. – VNA