Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté jusqu’à ce dimanche 14 août 11.365.784 cas du COVID-19.Le même jour, 5.932 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 10.020.569. Un décès a été déploré dans la province de Tay Ninh au Sud, le nombre de décès portant ainsi à 43.098.Au 13 août, plus de 311,38 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 216,2 millions pour les personnes de 18 ans et plus, près de 21,5 millions pour les 12-17 ans et plus de 13,5 millions pour les 5-11 ans. -VNA