Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 lundi 20 juin par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 521 nouveaux cas de coronavirus, dont un cas importé, soit une baisse 13 cas par rapport à dimanche.

Photo : VNA

Il y a 432 cas de transmission locale, détectés dans 42 villes et provinces, dont 141 à Hanoï, 27 à Da Nang et 24 à Yên Bai.Le total s’établit désormais à 10.738.161 cas de COVID-19 Le 20 juin, le nombre de guérisons est 20 fois plus élevé que celui des nouvelles contaminations avec 9.770 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.611.400.Au 19 juin, plus de 225,8 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées. -VNA