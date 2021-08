Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 19h00 dimanche 1er août, le Vietnam a détecté 4.246 nouvelles contaminations au coronavirus, dont 21 cas importés.

Photo d'illustration : VNA

Parmi les 4.225 nouveaux cas de transmission locale, 2.025 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 764 à Binh Duong, 298 à Khanh Hoa, 251 à Long An, 163 à Dong Nai, 138 à Ba Ria-Vung Tau, 102 à Tay Ninh, 100 à Can Tho, 70 à Dong Thap, 53 à Soc Trang, 50 à Ben Tre, 32 à Binh Thua, 27 à Phu Yen, 20 à Binh Phuoc, 16 à Binh Dinh, 15 à Dak Lak, 14 à Thua Thiên – Hue, 14 à Hanoi, 11 à Quang Nam, 9 à Tra Vinh, à 6 chacune à Gia Lai et Kon Tum, 5 chacune à Quang Ngai et Hai Duong, 4 chacune à Lam Dong, Ha Giang, Quang Binh, Hau Giang, 3 chacune à Ninh Thuan, Ha Tinh, Nghe An, 2 chacune à Dak Nong et Thanh Hoa, et un chacune à Thai Nguyen et Bac Lieu.

Le même jour, 4.423 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le total de guérisons à 43.157.

Au 1er août au soir, le nombre de cas de COVID-19 au Vietnam était de 154.306, dont 2.262 cas importés.

Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus lors de la nouvelle vague épidémique qui a débuté dans le pays fin avril a atteint 150.474, dont 40.383 guérisons.

A ce jour, plus de 6,2 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).-VNA