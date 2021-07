Un grave patient de Covid-19 est traité à Hô Chi Minh-Ville . Photo: ministère de la Santé

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le 27 avril où s'est déclarée la 4e vague épidémique, Hô Chi Minh-Ville a enregistré 79.367 cas de Covid-19, avec 36.771 patients sous traitement et 929 décès, a annoncé jeudi 29 juillet le Centre municipal de contrôle des maladies.

Le 28 juillet, la mégapole du Sud comptait 3.851 patients supplémentaires guéris et sortis de l’hôpital, portant ce nombre à 25.189.

Hô Chi Minh-Ville continue de mettre en place la distanciation sociale conformément à la directive No 16 du Premier ministre et applique des mesures plus drastiques pour contrôler le virus dans les meilleurs délais.

La ville modifie progressivement sa stratégie de traitement pour limiter le nombre de décès.

Face à la situation épidémique encore compliquée à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de la Santé a décidé le 29 juillet de mettre en place trois centres de soins intensifs gérés par les hôpitaux centraux implantés à Hanoï (Nord) et Thua Thiên - Huê (Centre).

Les trois centres auront une capacité totale de 1.500 lits, dans le but de traiter à distance les patients de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville. -VNA