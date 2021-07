Hanoi, 17 juillet (VNA) – Samedi, 17 juillet, dans la soirée, le ministère de la Santé a annoncé 1.612 nouveaux cas de Covid-19 dont 1.017 cas à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

Au total, 3.718 cas ont été détectés au cours de ces dernières 24 heures.Douze provinces et villes n’ont pas enregistré de nouvelles contaminations depuis 14 jours : Yên Bai, Quang Tri, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyên, Diên Biên, Hai Duong, Phu Tho, Quang Ninh, Hoa Binh, Bac Kan.Cinq villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Ha Nam, Vinh Phuc, Quang Nam, Nam Dinh, Lao Cai.Parmi les patients encore sous traitement, 267 ont été testés négatifs au virus SARS-CoV-2 une fois, 116 deux fois et 118 trois fois.Jusqu'à présent, 10.312 patients ont été déclarés guéris.Au 17 juillet, le nombre total de doses de vaccins administrés est de plus de 4,233 millions, dont 298.177 personnes sont complètement vaccinées, ayant reçu les deux injections nécessaires.Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA