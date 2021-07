Hanoï (VNA) – Le Vietnam a détecté ces douze dernières heures 2.155 nouvelles infections au coronavirus, dont 12 cas importé, a annoncé le ministère de la Santé mercredi matin 21 juillet.

Les cas d’origine locale ont été signalés, pour la plupart, dans des localités du Sud, notamment à Ho Chi Minh-Ville (1.739), Binh Duong (657), Tien Giang (65), Dong Nai (85), Vinh Long (39), Khanh Hoa (38), Ben Tre (35), Ba Ria-Vung Tau (18), Cân Tho (16), Dak Lak (13), Kiên Giang (12), Binh Phuoc (12), Hau Giang (9), Long An (8) , Ha Giang (6), Phu Yen (5), Dak Nong (4), Hanoi (4), Quang Ngai (3), Binh Dinh (2), Nghe An (2), Lâm Dông (2), Gia Lai (1).

Le pays compte au total 63.510 cas d’infection locale et 2.097 cas importés. 11.443 patients ont été déclarés guéris et 334 sont décédés.



Onze provinces et villes n’ont pas enregistré de nouvelles contaminations depuis 14 jours : Yên Bai, Quang Tri, Tuyên Quang, Son La, Thai Nguyên, Điên Biên, Hai Dương, Phu Tho, Quang Ninh, Hoà Bình, Bac Kan.



Quatre villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Vinh Phúc, Nam Đinh, Lao Cai, Ninh Bình.

Près de 4,33 millions de Vietnamiens ont été vaccinés. Plus de 317.672 personnes ont reçu deux injections.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Selon le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, à 17h00 le 20 juillet, ce fonds a reçu 8.185 milliards de dongs (y compris des devises converties).

Ce montant provient de 464.639 organisations et individus. –VNA