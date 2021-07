Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h30 dimanche 4 juillet par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 260 nouveaux cas de COVID-19 au cours des six dernières heures, dont six cas importé et mis en quarantaine dès son arrivée sur le territoire.

Photo : VNA

Parmi les 254 nouveaux cas de transmission locale, 213 ont été détectés à Ho Chi Minh-Ville, 11 à Binh Duong, 10 à Phu Yen, 5 à Long An, 4 à Binh Dinh, 2 à Vinh Long, 2 à Hai Phong, 2 à Bac Giang, 2 à Tay Ninh, un chacune à Ninh Thân, à Ha Tinh et à Tra Vinh. 240 patients ont été dépistés dans les zones confinées.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus actualisé à 12h30 le 4 juillet fait état de 17.716 cas de transmission locale et 1.854 cas importés, dont 16.146 cas et 4.869 guérisons depuis la quatrième vague d'infections survenue le 27 avril.

Quinze provinces ont atteint 14 jours sans nouvelles infections locales : Yên Bai, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyên, Diên Biên, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Hà Nam, Nam Đinh, Quang Nam.

Cinq provinces et villes n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Bac Kan, Gia Lai, Kiên Giang, Cân Tho, Ninh Thuân.

Le même jour, le Comité de direction nationale pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a confirmé deux décès supplémentaires du coronavirus.



Le 85e décès est une femme de 81 ans domicilié dans la ville de Bac Ninh de la province de Bac Ninh. Le 86e décès est un homme de 64 ans, domicilié dans le district de Yên Mu, de la province de Hung Yên.



Les deux patients étaient atteints de graves maladies sous-jacentes. Ils n'ont pas réagi au traitement et sont décédés le 2 juillet. -VNA