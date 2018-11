Point presse sur la course pour les enfants de Hanoï 2018. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La course pour les enfants de Hanoï 2018 aura lieu à 7h le 2 décembre au parc de Thong Nhat. Cet événement annuel a pour but de collecter des fonds pour les enfants démunis souffrant d'un cancer ou de cardiopathie congénitale.

L’information a été rendue publique par l’Association d’amitié Vietnam-Canada lors d’un point presse donné le 26 novembre à Hanoï .



La vice-présidente permanente de l’Association d’amitié Vietnam-Canada, Nguyen Thi Hoi, a fait savoir que depuis 2009, cette course mobilisait des fonds pour financer les traitements du cancer et des cardiopathies en faveur de 350 enfants démunis. Elle est devenue une activité sportive humanitaire attirant l’intérêt et la participation de plus en plus nombreuse des habitants de la capitale et des amis étrangers. Elle est également une preuve de la solidarité et l’amitié entre les Vietnamiens et les amis étrangers, particulièrement les Canadiens.



L’ambassadeur canadien au Vietnam, Deborah Paul, a insisté sur les points d’orgue dans la coopération Vietnam – Canada, qui sont la politique, l’économie, les échanges entre habitants.



Le Canada compte plus de 250.000 Vietnamiens dans ce pays, alors que chaque année, plus de 180.000 Canadiens voyagent au Vietnam. Les activités communautaires comme la Course pour les enfants de Hanoï 2018 jouent un rôle très important dans le renforcement de la diplomatie populaire entre les deux nations, a-t-il affirmé.

La course réunit des milliers de personnes et permet de collecter environ un milliard de dôngs par an. La somme est destinée à soutenir les traitements du cancer et des opérations d'enfants atteints de cardiopathie au sein de l'Hôpital central de pédiatrie et de l'Hôpital de cardiologie de Hanoï, outre ceux qui sont pris en charge par le programme "Rythme cardiaque" du Fonds VinaCapital.



Cette année, cette course attire la participation d'artistes et de chanteurs connus. -VNA