Photo: VNA Hanoï (VNA) - Plus de 80 équipes nationales et internationales participent à la course de voitures tout-terrain Sailun Cup qui s'est ouverte le 13 août dans le district de Buon Don, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

L’événement rassemble des équipes étrangères venues de la République de Corée, du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et de l'Australie. Les équipes vietnamiennes participantes viennent de la ville de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, des provinces de Thai Nguyen et Lang Son.

Il s'agit du premier tournoi professionnel de course automobile tout-terrain organisé dans les Hauts Plateaux du Centre.

La course est divisée en trois classes : d'origine, améliorée et professionnelle. La piste a été conçue par deux experts d'Australie et de Malaisie, de premier plan dans la conception de courses.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Pham Trung Nghia, président du Comité populaire du district de Buon Don et chef du conseil d'organisation, a déclaré que le district de Buon Don était le pays des éléphants, avec des forêts légendaires et des paysages naturels attrayants présentant de grands atouts dans le tourisme.

Cependant son secteur touristique ne s'est pas développé à la hauteur du potentiel, et le nombre de visiteurs internationaux et nationaux est encore faible. Ce type d'activités aidera selon lui à promouvoir et développer le tourisme, contribuant au développement socio-économique de la localité.

Cet événement devrait être une percée pour promouvoir le potentiel touristique de Buon Don, a-t-il espéré.

La course se déroule jusqu'au 17 août.-VNA