Photo: laodong.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dans la mégapole du Sud, en collaboration avec la compagnie générale de l'électricité de Ho Chi Minh-Ville, a organisé samedi une course à pied intitulée "Des pas verts".

L'événement visait à marquer la célébration du 91e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931) et à faire écho à la campagne de l'Heure de la Terre 2022.

Réunissant 1.500 jeunes, cette course avait pour but d'appeler la jeunesse de la ville à améliorer sa santé physique et son endurance. -VNA