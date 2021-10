Le Vietnamien Nguyên Tiên Linh sélectionné comme le meilleur joueur d’octobre par l’AFC. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’attaquant vietnamien Nguyên Tiên Linh, 24 ans, a été sélectionné par la Confédération asiatique de football (AFC) comme meilleur joueur en octobre du 3e match dans le cadre du dernier tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

Nguyên Tiên Linh a remporté une écrasante majorité avec 73,38% des voix, suivi de l’Arabe soudien Firas Al Buraikin (8,2% des voix) et de l’Iranien Sardar Azmoun (8,08%).

Nguyên Tiên Linh a été également sélectionné par l’AFC comme étoile future du 3e match dans le cadre du dernier tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

Tout récemment, son visage est apparu sur l’affiche de promotion du 3e tour de qualification pour le Mondial 2022, réalisée par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Une belle récompense pour tout le travail accompli par Tiên Linh et son équipe jusqu’ici. Sur le poster, on le voit en très bonne compagnie avec le Sud-Coréen Son Heung-min, le Japonais Maya Yoshida, le Chinois Wu Lei et l’Iranien Mehdi Tarimi. L’affiche présente aussi des stars mondiales telles que Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Jorginho (Italie), Kylian Mbappe (France) et Erling Haaland (Norvège).

Nguyên Tiên Linh exprime sa joie lorsqu'il marque un but contre l'Oman. Photo: AFC



Nguyên Tiên Linh est l’une des pièces importantes du Onze vietnamien qui joue le 3e tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022. L’attaquant a inscrit sept buts en autant de matchs.

L’équipe vietnamienne affrontera le 11 novembre celle du Japon et le 16 novembre celle d’Arabie saoudite. Tous ces deux matches auront lieu sur le stade de My Dinh, à Hanoi.

C’est la première fois que le Vietnam accède au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde. Selon le tirage au sort, il figure dans le groupe B, aux côtés du Japon, de l'Australie, de l'Arabie saoudite, de la Chine et d'Oman.



Le tour final des éliminatoires asiatiques mettra en vedette 12 équipes, divisées en deux groupes pour jouer des matchs aller-retour. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du monde de la FIFA 2022, tandis que les deux troisièmes se disputeront ensuite une place pour ce rendez-vous sportif mondial. -VNA