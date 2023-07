Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 juillet (heure locale), le président de la Fédération vietnamienne de football (VFF), Tran Quoc Tuan, et le vice-président Nguyen Xuan Vu, ont rencontré l'équipe du Vietnam de football féminin.



Le président de la VFF, Tran Quoc Tuan, a hautement apprécié les efforts et la détermination des joueuses et du sélectionneur Mai Duc Chung.



Le Vietnam rencontrera les Pays-Bas le 1er août prochain. Tran Quoc Tuan a déclaré espérer que l’équipe vietnamienne maintiendrait sa détermination et jouerait bien contre l'équipe néerlandaise.-VNA