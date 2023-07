Membres de l'équipe féminine de football du Vietnam. Photo: VFF



Hanoï (VNA) - L'équipe féminine de football du Vietnam a quitté mercredi après-midi 5 juillet le pays pour se rendre en Nouvelle-Zélande pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde Féminine 2023 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août.

L'équipe féminine de football du Vietnam à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoï. Photo: VFF



Le sélectionneur Mai Duc Chung a dit à la presse à l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoï, que ce serait un voyage spécial non seulement pour l'équipe féminine vietnamienne mais aussi pour lui-même. Il a affirmé que la participation à cet événement était une fierté du Vietnam en général et du football féminin vietnamien en particulier.



L’attaquante Huynh Nhu a déclaré apporter beaucoup de bagages en Nouvelle-Zélande, mais la chose la plus spéciale, c’est le sentiment des supporters vietnamiens pour son équipe.

L'équipe comprend 23 joueuses. Photo: VFF



L'équipe comprend 23 joueuses. Elle disputera deux matchs amicaux contre les équipes féminines de Nouvelle-Zélande et d'Espagne, avant d'entrer officiellement dans la phase finale. Dans le groupe E, elle affrontera les États-Unis le 22 juillet, le Portugal le 27 juillet et les Pays-Bas le 1er août. -VNA