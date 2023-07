Photo : FVF

Hanoï (VNA)- A partir du 17 juillet, l'équipe féminine de football du Vietnam dirigée par l'entraîneur en chef Mai Duc Chung bénéficient officiellement d'une prise en charge spéciale de la part de la Fédération internationale de football (FIFA) pour les équipes participant à la Coupe du Monde féminine de 2023. Auparavant, depuis le 13 juillet, la FIFA a également fournit des équipements assistant l'entraînement pour les joueuses.La Coupe du Monde féminine de 2023 débutera officiellement en Nouvelle-Zélande et en Australie le 20 juillet et durera pendant un mois. Ce sera une Coupe du monde spéciale non seulement pour l'équipe nationale de football féminin du Vietnam car c'est la première fois de l'histoire que des joueuses vietnamiennes font la compétition au plus prestigieux tournoi de la planète la Coupe du monde mais aussi pour les supporters vietnamiens.L'équipe féminine de football du Vietnam est arrivée en Nouvelle-Zélande il y a deux semaines pour pouvoir s'adapter rapidement aux conditions locales.Le 16 juillet, elle a eu une séance d'entraînement pour se préparer au premier match contre l'équipe féminine américaine le 22 juillet.Actuellement, les 23 joueuses de l'équipe féminine vietnamienne sont prêtes pour les compétitions de la Coupe du Monde féminine 2023 qui réuniront 32 équipes des pays dans le monde.