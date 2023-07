L'entraîneur Mai Duc Chung. Photo: VFF



Dunedin (VNA) – Bien que non qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août, l’équipe nationale de football féminin jouera à fond son dernier match du groupe E contre les Pays-Bas, qui aura lieu le 1er août à Dunedin, a déclaré ce lundi son entraîneur Mai Duc Chung à la presse.



L’entraîneur Mai Duc Chung a promis que l'équipe ferait de son mieux dans le match contre l'équipe néerlandaise et a déclaré que sa participation la Coupe du monde féminine avait été un succès. Au cours des deux derniers matchs, l'équipe a travaillé dur avec une forte détermination, a-t-il affirmé.



Le match entre le Vietnam et les Pays-Bas aura lieu au stade Forsyth Barr à 19h00 heure locale, soit à 14h00 le même jour, heure du Vietnam.



L'entraîneur Mai Duc Chung n'a pas confirmé qu'il quitterait l'équipe après la Coupe du monde 2023, mais a espéré que "le successeur ferait tout son possible pour le développement du football féminin vietnamien". -VNA